Путин назвал Зеленского талантливым актером за "постановку" в Купянске

Владимир Путин в ходе "прямой линии" прокомментировал появление Владимира Зеленского на фоне стелы "Купянск" после заявлений российских военных о взятии города.

"Зеленский снял видео на фоне стелы "Купянск". Если это фейк – как на подлог такого масштаба решился Зеленский?" – спросили Путина ведущие "прямой линии".

"Он же артист, талантливый, я говорю это без всякой иронии. Это мы еще помним по его фильмам. Стела находится от Купянска на расстоянии километра. Возникает вопрос: чего стоять на породе – заходи в дом, если Купянск под их контролем? Придет время, когда ребята закончат работу по уничтожению окруженной группировки на восточном берегу реки, развернутся и пойдут на запад. Это вопрос времени", - сказал Путин.

"Сейчас идут попытки любой ценой вернуть территории, но противник успеха не имеет. Противник уже не имеет практически стратегических резервов. Это должно побуждать киевский режим решать спорные вопросы и решать мирными средствами конфликт", - считает Путин.