19 Декабря 2025
Фото: скриншот прямой трансляции

Пока мы действительно не видим готовности Украины к переговорам – Путин

Владимир Путин начал прямую линию. Первым делом прокомментировал ситуацию в зоне СВО и переговорный процесс. "Пока мы действительно не видим готовности Украины к переговорам", - сказал президент России, отвечая на вопрос "все-таки война или мир?".

 "Но все-таки мы видим и чувствуем определенные сигналы со стороны киевского режима, что они готовы какой-то мирный диалог вести", - добавил Путин.

Про ситуацию в зоне СВО Владимир Путин рассказал подробнее:

"Только что выслушал очередной доклад начальника Генштаба. В целом сразу после того, как наши войска вышибли противника с курской земли инициатива находится в руках ВС РФ. Наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения.

Недавно мне докладывали о взятии Северска. Но чуть южнее тоже наши войска действуют эффективно. Красный Лиман на 50% под нашим контролем. Более половины Константиновки под нашим контролем. Очень важным событием было взятие города Красноармейска. Это очень хороший плацдарм для дальнейших наступательных действий. Также город Димитров – важный плацдарм – полностью окружен. Предпринимаются безуспешные попытки вернуть хотя бы часть Красноармейска.

По Запорожской области наша группировка "Восток" движется очень быстро, берут населенный пункт за населенным пунктом. Бои идут в городе Гуляйполе, город разбит на две части, наши ребята переправились через реку, 50% города под контролем ВС РФ", - рассказал Путин.

Также Путин сообщил о переходе под контроль ВС РФ Купянска в Харьковской области. По его словам, окруженные силы ВСУ не получают приказы на отход, попадают в окружение и в плен.

Глава государства прокомментировал ситуацию в Северске: "Вы наверное видели и слышали доклады начальника Генштаба о взятии Северска. Наверное помните, что из самого города докладывала штурмовая группа. Буквально вчера на совещании в Минобороны мы награждали бойцов, которые принимали участие в этом".

"До конца текущего года мы будем свидетелями новых успехов наших бойцов", - заключил Путин.

