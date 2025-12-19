Пенсионерка из Перми, продавшая квартиру по "схеме Долиной", дошла до Верховного суда

Верховный суд России окончательно признал законной сделку по продаже квартиры, которую пермячка совершила под влиянием телефонных мошенников, сообщает "Рифей-Пермь" со ссылкой на адвоката Станислава Шестакова.

В сентябре 2023 года 68-летняя жительница Мотовилихи продала свою двухкомнатную квартиру, получив 4 млн рублей. Она действовала под давлением так называемых "лже-силовиков", которые убедили её, что жильё в опасности и единственный способ его сохранить — продать, а вырученные средства перевести на "безопасный счет".

Первоначально районный суд признал сделку недействительной и обязал вернуть квартиру пенсионерке. Однако краевой суд отменил это решение, а Верховный суд РФ в сентябре 2025 года поставил точку в деле, поддержав позицию апелляции и окончательно признав договор купли-продажи законным. В результате пожилая женщина, у которой не осталось родных, вынуждена жить у знакомых.

Как стало известно изданию, похожие дела по "схеме Долиной" рассматривались в 2024-2025 годах в других районах Перми: два в Индустриальном и одно в Дзержинском. Во всех случаях продавцы утверждали, что действовали под воздействием мошенников, и пытались отменить сделки через суд. Одной из пострадавших оказалась преподавательница пермского вуза, кандидат экономических наук, которая продала обе свои квартиры и передала деньги злоумышленникам. Все четыре пермских дела дошли до Верховного суда, но иски были отклонены.