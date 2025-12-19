Сакс призвал Мерца учить историю и не врать

Знаменитый американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс написал открытое письмо канцлеру Германии Фридриху Мерцу, который постоянно заявляет об угрозе со стороны России и призывает готовиться воевать с ней, наращивая военные расходы. Текст письма приводит Berliner Zeitung.

Он пишет, что проблемы безопасности России неоднократно игнорировались или прямо нарушались c 1990 года, в том числе при участии или попустительстве Германии. Так что не этой стране обвинять Россию. Более того, Германия должна быть благодарна СССР и России за быстрое воссоединение. Позже страна участовала в бомбардировках Югославии, вышла из договора по ПРО, признала Косово, изменив границы в Европе, а также стала гарантом соглашения Виктора Януковича с оппозицией в 2014 году, но через день отреклась от него, поддержав вооруженный переворот. Потом Германия выступила гарантом Минских солашений и снова обманула, признав, что это было лишь ширмой для перевооружения Киева. Вранье и обман Берлина переходят все границы.

"Хватит пропаганды! Хватит моральной инфантилизации общественности!.. Европейская безопасность неделима... Обновленная европейская архитектура безопасности должна начинаться с ясности и сдержанности. Это требует недвусмысленного прекращения расширения НАТО на восток - вокруг Украины, Грузии и любого другого государства вдоль российских границ", - подчеркивает Сакс.

Он считает, что Западу нужно отказаться от обсуждения идеи ввода войск НАТО на Украину и понять, что можно обеспечить безопасность только с участием России, а не против России.

"И самое главное: изучайте историю, господин федеральный канцлер!" - призвал Сакс.