Новогодний гуманитарный конвой из Кировской области проводил в зону СВО губернатор Александр Соколов

Накануне из Кирова отправили новогодний гуманитарный конвой для участников специальной военной операции. Участие в отправке груза принял губернатор Кировской области Александр Соколов.

"В пути 20-тонная новогодняя посылка. Вместе с ней военнослужащим ушла частичка дома — забота и поддержка от всей Кировской области. К Новому году жители и предприятия региона собрали бойцам кондитерку, чай, кофе, теплую одежду, средства личной гигиены. Редакция газеты «Кировская правда» отправила специальный выпуск с теплыми новостями из дома — о достижениях в каждом районе области и теплыми пожеланиями от земляков. Организовать все это помог фонд «За Вятку» и Комитет семей воинов Отечества. Знаем, что у бойцов серьезнейшие и ответственные задачи. Гордимся их стойкостью и мужеством. Надеемся, что наш предновогодний конвой придаст им дополнительные силы. По традиции особая часть груза — детские письма и открытки. Пусть станут оберегами для всех наших защитников. С наступающим Новым годом, наши герои! Возвращайтесь с Победой", — сказал Александр Соколов.

Стоит напомнить, что всего в 2025 году благотворительным фондом «За Вятку» в зону СВО направлено свыше 1600 тонн гуманитарного груза.