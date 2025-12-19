Александр Соколов обсудил с молодежью Кировской области план развития общественной локации у Дворца творчества— Мемориала

Губернатор Кировской области Александр Соколов накануне обсудил с молодежью региона план развития территории у Дворца творчества— Мемориала.

Глава региона провел встречу с активистами «Движения первых». В ходе заседания координационного совета общественно-государственной организации обсудили план благоустройства территории у Дворца творчества – Мемориала. Глава региона отметил, что молодежь самостоятельно разработала концепцию развития пространства.

"Детально вникли в вопросы геодезии, сохранения зеленых насаждений, исторической и культурной значимости этого места, посоветовались с местными жителями, экспертным сообществом, строителями. Провели огромную работу", — рассказал Александр Соколов.





Он сообщил, что на территории появится амфитеатр, будет улучшена зона для прогулок, в зимнее время будет работать освещенная лыжня и многое другое. На основе созданной концепции сейчас разрабатывается официальная проектно-сметная документация. Общая стоимость проекта составит более 300 миллионов рублей. Документы должны быть готовы в первой половине 2026 года.

"Тогда же стартуем с выбором подрядчика и начнем благоустройство. Крайне важно поддерживать молодежные инициативы. Так воспитывается ответственность за место, в котором живешь", — подчеркнул Александр Соколов.