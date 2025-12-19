Челябинскую область на сутки накрыл сильный снегопад

В Челябинской области в течение ближайших суток ожидается непрерывный снегопад. В связи с ухудшением погодных условий наряды дорожно-патрульной службы переведены на усиленный режим для контроля дорожной обстановки. Об этом сообщили в официальной группе Госавтоинспекции Челябинской области в социальной сети "ВКонтакте".

К уборке дорог в регионе уже привлечена спецтехника. На региональных трассах задействовано более 140 единиц техники, в муниципалитетах на расчистке и обработке дорог работают свыше 470 машин. Проводится патрульная уборка и обработка опасных участков противогололёдными материалами.

По данным синоптиков, снегопад продлится до утра следующего дня. Ранее экстренные службы предупреждали жителей о метелях, сильном ветре и резком понижении температуры воздуха ночью до минус 33 градусов.