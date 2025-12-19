Мед пчеловодов из Тюменской области признан одним из лучших в России

Мед пчеловодов из Тюменской области признан одним из лучших в России, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В Алтайском крае в рамках Всероссийского конгресса "Апифорум" состоялся конкурс "Лучший мед России". В номинации "Полифлорный мед средний" второе место завоевало крестьянско-фермерское хозяйство Галины и Виктории Финевич из села Велижаны Нижнетавдинского округа.

"Эта награда символизирует не только природные богатства нашего округа, но и колоссальный труд самих фермеров, стремящихся сохранить старинные традиции пчеловодства и обеспечить потребителей натуральным продуктом высокого класса. Сердечно поздравляю наших земляков с блестящим результатом! Уверен, что столь высокая оценка профессиональных жюри вселяет оптимизм и служит стимулом двигаться дальше, сохраняя высокие стандарты производства качественного и полезного меда.", - заявил глава муниципалитета Сергей Борисевич.

В конкурсе участвовало более 1 000 образцов продукции из 60 регионов страны. Более 20-ти экспертов из числа медовых сомелье провели тщательную оценку представленных продуктов в лабораторных условиях Алтайского государственного аграрного университета. Особое внимание уделялось показателям качества и безопасности. Итогом конкурса стало выявление лучших сортов меда, вошедших в официальную "Медовую карту России".