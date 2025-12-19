Следователи взялись за скандальный карьер в Зюзельском после обращения на "прямую линию" к Путину

19 Декабря 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВС пересмотрел дело Долиной

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Следователи взялись за скандальный карьер в Зюзельском после обращения на "прямую линию" к Путину

Главе СКР Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после жалоб жителей поселка Зюзельский Полевского ГО на соседствующий с ними щебеночный карьер. Следователи обратили внимание на историю, когда уральцы записали видеообращение на "прямую линию" президенту России Владимиру Путину, заявив, что тот их последняя надежда.

"Сообщают о проблемах, связанных с разработкой щебеночного карьера в непосредственной близости от поселка. В частности граждане отмечают, что указанные действия могут привести к загрязнению водоносного горизонта и местной реки. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования уголовного дела и по доводам обращения", - рассказали в СКР.

Уголовное дело возбуждено по ст. 293 УК РФ "Халатность.

Напомним, что жители поселка уже 10 лет борются с карьером. Изначально предполагалось, что карьер расположится в 2 км от Зюзельского, а ООО "Железянский рудник" обязуется обеспечить местных жителей качественной питьевой водой. Планы на строительство велись с 2006 года, но за это время, по словам свердловчан, проект видоизменялся, заключались сомнительные договоры, наводящие на мысль о коррупционной составляющей со стороны Департамента лесного хозяйства и Минприроды региона.

В 2014 году 97% голосующего населения поселка высказало свое мнение - 98% местных жителей против строительства карьера. Однако власти проигнорировали мнение населения, из-за чего те решили обратиться к президенту.

"В ноябре 2025 года недропользователь произвел взрыв на карьере. Взрыв взбудоражил жителей, которые не без оснований обеспокоены за свои дома, за возможность отсутствия воды в их скважинах, так как разработка ведется на перспективном водозаборном участке поселка Зюзельский, за возможность проживания в благоприятной среде. Расстояние от границы карьера до границы поселка 600 метров. Производя изменение функциональности лесов был нарушен Лесной Кодекс ст. 102 и Лесоустроительная инструкция ст.68.2, гарантирующие проживание селян в благоприятной окружающей среде", - рассказали местные жители.

Еще больше людей беспокоит, что поселок стоит на серно-кобальтовой шахте, которая затоплена жидкостью, представляющей собой разбавленную серную кислоту. Помимо этого, рядом с поселком находятся шламохранилища Полевского криолитового завода, отстойник завода, предприятие Гидромедь. Якобы при взрывных работах вся эта субстанция может попасть в скважины, Северский пруд и далее в реку Чусовую.

"Мы неоднократно обращались к губернатору, в правительство области с предложением собрать производственное совещание всех заинтересованных сторон, на котором были бы заданы, да, неприятные вопросы, и на которые сотрудники министерств и ведомств дали бы полные ответы. Владимир Владимирович, вы последняя наша надежда на соблюдение законности в этом вопросе", - добавили жители Зюзельского поселка.

Теги: Полевской, Зюзельский, Путин, СКР, карьер, обращение


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети