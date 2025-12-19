Следователи взялись за скандальный карьер в Зюзельском после обращения на "прямую линию" к Путину

Главе СКР Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после жалоб жителей поселка Зюзельский Полевского ГО на соседствующий с ними щебеночный карьер. Следователи обратили внимание на историю, когда уральцы записали видеообращение на "прямую линию" президенту России Владимиру Путину, заявив, что тот их последняя надежда.

"Сообщают о проблемах, связанных с разработкой щебеночного карьера в непосредственной близости от поселка. В частности граждане отмечают, что указанные действия могут привести к загрязнению водоносного горизонта и местной реки. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования уголовного дела и по доводам обращения", - рассказали в СКР.

Уголовное дело возбуждено по ст. 293 УК РФ "Халатность.

Напомним, что жители поселка уже 10 лет борются с карьером. Изначально предполагалось, что карьер расположится в 2 км от Зюзельского, а ООО "Железянский рудник" обязуется обеспечить местных жителей качественной питьевой водой. Планы на строительство велись с 2006 года, но за это время, по словам свердловчан, проект видоизменялся, заключались сомнительные договоры, наводящие на мысль о коррупционной составляющей со стороны Департамента лесного хозяйства и Минприроды региона.

В 2014 году 97% голосующего населения поселка высказало свое мнение - 98% местных жителей против строительства карьера. Однако власти проигнорировали мнение населения, из-за чего те решили обратиться к президенту.

"В ноябре 2025 года недропользователь произвел взрыв на карьере. Взрыв взбудоражил жителей, которые не без оснований обеспокоены за свои дома, за возможность отсутствия воды в их скважинах, так как разработка ведется на перспективном водозаборном участке поселка Зюзельский, за возможность проживания в благоприятной среде. Расстояние от границы карьера до границы поселка 600 метров. Производя изменение функциональности лесов был нарушен Лесной Кодекс ст. 102 и Лесоустроительная инструкция ст.68.2, гарантирующие проживание селян в благоприятной окружающей среде", - рассказали местные жители.

Еще больше людей беспокоит, что поселок стоит на серно-кобальтовой шахте, которая затоплена жидкостью, представляющей собой разбавленную серную кислоту. Помимо этого, рядом с поселком находятся шламохранилища Полевского криолитового завода, отстойник завода, предприятие Гидромедь. Якобы при взрывных работах вся эта субстанция может попасть в скважины, Северский пруд и далее в реку Чусовую.

"Мы неоднократно обращались к губернатору, в правительство области с предложением собрать производственное совещание всех заинтересованных сторон, на котором были бы заданы, да, неприятные вопросы, и на которые сотрудники министерств и ведомств дали бы полные ответы. Владимир Владимирович, вы последняя наша надежда на соблюдение законности в этом вопросе", - добавили жители Зюзельского поселка.