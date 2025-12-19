СМИ: В Юрге на складах проблемной ТЭЦ осталось топлива на несколько дней

Запасов угля на Юргинской ТЭЦ в Кемеровской области осталось на пару дней, при этом в ближайшее время в 80-тысячном городе температура воздуха опустится до 35 градусов ниже нуля, пишет NGS42.RU со ссылкой на источник в городской администрации.

По данным инсайдера, ТЭЦ в сутки расходует около 1 тыс. тонн угля, на складах осталось 2,5-3 тыс. тонн угля. Работают три котла, еще три стоят в резерве на случай похолодания.

Этот же источник сообщил, что на складах имеется более 20 тыс. тонн угля некондиционного качества.

По данным издания, ситуацией с запасами некондиционного угля уже занимаются правоохранительные органы.