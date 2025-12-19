В Орле отменили занятия в школах и детсадах после атаки ВСУ

В Советском районе города Орла детские сады и школы приостановили работу после атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

По его словам, решение принято в связи с временными ограничениями подачи теплоснабжения и горячей воды.

Ранее глава региона написал в своем телеграм-канале, что в результате атаки ВСУ поврежден объект коммунальной инфраструктуры Орла. По предварительной информации, пострадавших нет. Ночью в Орловской области была объявлена ракетная опасность.