Зеленский лишил выплат Бубку

Зеленский своим указом лишил государственных стипендий ряд знаменитых спортсменов - победителей и призеров мировых олимпиад, выступавших под украинским флагом.

В списке восемь фамилий. Наиболее известны прыгун и бывший президент НОК Украины Сергей Бубка, пловчиха Яна Клочкова. Причины лишения их выплат не сообщаются.

По уроженцу Донбасса Бубке вероятной причиной является то, что он является соучредителем ООО "Монблан", юридический адрес которого находится в Донецке, а также двух других фирм в России. Сейчас брат Бубки является директором этого ООО, которое занимается розничной торговлей моторным топливом. Сам Сергей Бубка не лез в политику и старался не высказываться на политические темы. Хотя после начала СВО он как будто поддержал решение МОК о запрете на выступления российских спортсменов. В октябре 2022 года покинул Украину и ушел с поста главы НОК на фоне критики за недостаточно жесткую позицию по России. В настоящее время живет в Монако и является членом МОК. В Донецке ему еще со времен Украины стоит памятник перед стадионом "Олимпийский".