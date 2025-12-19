США остановили розыгрыш грин-карт

США остановили розыгрыш грин-карт. Причина – предполагаемый стрелок, открывший огонь в Брауновском университете, въехал в страну как раз по этой программе.

О принятом решении сообщила в X министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм, пишет РБК. Она уточнила, что сделано это по указанию президента страны Дональда Трампа.

Стрельба произошла 14 декабря возле здания Barus & Holley. В тот день в учебном заведении шли выпускные экзамены. Погибли два человека, ещё около 20 получили ранения. 18 декабря 48-летнего стрелка нашли мёртвым на складе.

Грин-карта (дословно "зеленая карта", англ. green card, официальное название – United States Permanent Resident Card) – удостоверение личности, подтверждающее право на постоянное жительство и разрешающее трудоустройство в США лицам, не являющимся её гражданами.

Обладатель грин-карты практически приравнивается к гражданину страны – он может жить и работать в любом штате, владеть недвижимостью, учиться в государственной школе, получать пособия, выезжать из страны и возвращаться обратно, однако не может участвовать в выборах и стать членом жюри присяжных. Через пять лет обладания грин-картой её владелец может претендовать на американское гражданство.