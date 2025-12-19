В 2026 году ЦИК может покинуть Николай Булаев - источники

В 2026 году Центральную избирательную комиссию может покинуть Николай Булаев – первый зампред ЦИК. Его отставка обсуждается, пишет РБК со ссылкой на источники в самой комиссии, а также в Кремле и Госдуме. Причину возможной отставки инсайдеры формулируют так: "76 лет — возраст немаленький, и он сам уже хотел бы заняться своим здоровьем".

Другой источник отмечает, что уход Булаева может быть связан с предстоящей серьезной кампанией – грядут выборы в Госдуму.

Сам Булаев отказался комментировать слухи об отставке.

Николай Булаев неоднократно избирался в Госдуму, возглавлял Рособразование, выдвигался на выборах губернатора Рязанской области и, наконец, стал сенатором, а затем попал в Центризбирком по назначению из Совета Федерации.