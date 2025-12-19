В столице Бурятии полностью запретят продажу алкоголя в дни новогодних праздников

В столице Бурятии с 4 по 8 января 2026 года нельзя будет купить алкоголь в розничных магазинах – городские власти ввели полный запрет, сообщил комитет администрации Улан-Удэ по транспорту, потребрынку и предпринимательству.

В мэрии объяснили решение об установлении "сухого закона" целями "обеспечения общественного порядка и безопасности во время новогодних праздников".

Сообщается, что нарушителей (кто будет продавать алкоголь) ждут штрафы: 20-40 тыс. руб. для должностных лиц и 100-300 тыс. руб. для юридических лиц.

Бурятия неоднократно признавалась одним из самых "пьющих" регионов России в различных рейтингах трезвости, занимая последние места в антирейтингах, составленных, например, движением "Трезвая Россия". Хотя данные могут варьироваться, в последние годы она часто попадает в топ худших по потреблению алкоголя, наряду с Чукоткой, Сахалином и Курганской областью, несмотря на то, что по объему продаж крепкого алкоголя она не всегда лидирует, но имеет высокие показатели смертности и преступности в состоянии опьянения.