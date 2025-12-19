В Верхней Туре мать избегала алиментов за счет двойной фамилии

В Верхней Туре женщина, лишенная родительских прав, решила избежать выплаты алиментов за счет своей двойной фамилии. Подробнее об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.

По мнению должника, раз ее лишили родительских прав, то и алименты она не должна выплачивать. Уклонение обернулось административным наказанием в виде 30 часов обязательных работ, которое женщина отбыла в полном объеме. Однако нерадивую мать это ничему не научило, что привело уже к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ и лишению свободы на четыре месяца с пребыванием в колонии-поселения.

За два года сумма задолженности по алиментам составила 346 тыс. рублей и продолжала увеличиваться. В рамках работы по исполнительным производствам судебный пристав обнаружил, что своих обязанностей свердловчанка решила избегать довольно хитрым способом. Имея двойную фамилию, она стала вести и двойную жизнь. В первой женщина работала разнорабочей у индивидуального предпринимателя, а в другой - скрывала доход и уклонялась от платежей.

За совершение двух умышленных преступлений по ч. 1 ст. 157 УК РФ мать приговорили к наказанию в виде лишения свободы сроком семь месяцев с отбыванием в колонии-поселения.

Отметим, что лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанности содержать своего ребенка, а значит не освобождает от обязанности выплачивать алименты.