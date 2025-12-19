Макрон заявил о полезности восстановления диалога Европы с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Европе было бы "полезно" восстановить диалог с Владимиром Путиным.

"Либо в ходе текущих переговоров будет достигнут прочный мир, либо мы найдем способы возобновить диалог европейцев с Россией — в условиях прозрачности и сотрудничества с Украиной. Тогда снова станет полезно поговорить с Владимиром Путиным", - заявил французский лидер.

"Я считаю, что в наших интересах как европейцев и украинцев найти подходящую основу для возобновления этой дискуссии", - добавил Макрон.

По его словам, способ найти возможность для восстановления диалога нужно "в ближайшие недели".