Спорт Свердловская область В России
Фото: Академия падел РМК

Спортсмены Академии падел РМК взяли "серебро" итогового турнира Российского падел-тура

Уральские спортсмены Академии падел РМК Дмитрий Мягков и Евгений Данилов стали серебряными призерами итогового турнира Российского падел-тура-2025, который прошел в Москве.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, в финале уральцы уступили Александру Халанскому и аргентинцу Кристиану Гутьерресу.

"За каждый турнир нам насчитываются рейтинговые очки, и чем их больше, тем выше рейтинг игрока. Я сейчас второй в России. Каждая игра – это опыт для игрока. Наши оппоненты Александр и Кристиан сыграли хороший матч. Кристиан – опытный игрок, когда-то он входил в топ-40 мира. И сыграть с таким игроком – это очень интересно. Мы поздравляем ребят и обязательно учтем в будущем опыт этой игры, чтобы в следующий раз сыграть еще лучше!", - рассказал чемпион России по паделу, тренер Академии падел РМК Дмитрий Мягков.

Уральские спортсмены Академии падел РМК Дмитрий Мягков и Евгений Данилов(2025)|Фото: Академия падел РМК

Российский падел-тур (РПТ) – это серия престижных национальных турниров по паделу под эгидой Федерации падела России. Тур помогает развивать этот молодой вид спорта и выявлять сильнейших игроков. РПТ состоит из этапов категорий A, B и C для профессионалов и любителей, формируя национальный рейтинг, а также включает в себя такие крупные события, как чемпионат и Кубок России.

Российский падел-тур состоит из шести этапов, которые проходят в течение года с февраля по декабрь в Москве, Санкт-Петербурге, а в сентябре 2025 года один из турниров прошел на новой Падел-арене РМК в Екатеринбурге. Так столица Урала стала одним из трех центров этого вида спорта в России.

К участию в итоговом турнире РПТ допускаются 8 мужских и 8 женских пар с наивысшим рейтингом, который формируется по итогам этапов РПТ, Кубка России и чемпионата страны. В каждом турнире участвуют спортсмены со всего мира, что позволяет российским игрокам играть вместе с иностранцами и перенимать их опыт. За победу на каждом этапе начисляется 1 500 рейтинговых очков, за победу в национальных турнирах – 2 000 очков. В зачет идет не более пяти лучших результатов на этапах РПТ, Кубке и в чемпионате России.

Теги: падел, РМК, спортсмены, финал, игра


