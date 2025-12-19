Госдума одобрила законопроекты об ограничениях релокантам

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении проекты законов об ограничениях против россиян, заочно осужденных за нарушение закона об иностранных агентах, дискредитацию армии, участие в нежелательных организациях, призывы к санкциям и сепаратизму.

Речь идет о фигурантах как административных, так и уголовных дел, которые уклоняются от наказания, находясь за пределами России. Таким релокантам будут блокировать счета и имущество.

Кроме того, им запретят получать кредиты и дистанционное банковское обслуживание, заключать сделки по доверенности, регистрировать транспорт и недвижимость, оформляться в качестве индивидуальных предпринимателей или самозанятых. А действие их водительских прав приостановят.

Также граждане, которые скрываются за границей, не смогут оформлять документы, в том числе с использованием электронной подписи. Им не будут предоставлять госуслуги онлайн, а в консульствах оставят лишь минимальный набор процедур, исключающих получение загранпаспорта.

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв полагает, что люди, уехавшие из России в последние годы, должны будут бороться за западные гранты.