В России произошло 10 инцидентов с поломками авиадвигателей за неделю

За период с 10 по 16 декабря Росавиация зарегистрировала одно авиапроисшествие и девять инцидентов, связанных с отказами и неисправностями авиадвигателей.

Данные, опубликованные Telegram-каналом "Авиаторщина", свидетельствуют о пике проблем 16 декабря, на который пришлось почти половина случаев.

16 декабря Boeing 777 авиакомпании Nordwind прервал взлет в Шереметьево из-за помпажа и выброса пламени из правого двигателя. У Superjet 100 ("Россия"), прибывшего из Еревана в Сочи, обнаружили отсутствие обтекателя вентилятора и повреждения конструкций двигателя.

14 декабря У Boeing 757 (AZUR Air) при посадке в Барнауле отказал правый двигатель. Проблемы также коснулись самолетов других авиакомпаний, включая "Уральские авиалинии", "Азимут", "ИрАэро" и "Победу". Инциденты происходили на разных этапах полета — от взлета до посадки.

Эта серия случаев происходит на фоне общего роста количества неисправностей в российской гражданской авиации.

Напомним, S7 Group расширила завод по техобслуживанию авиадвигателей самолетов Boeing 737 и Airbus A320 – открыта вторая очередь, которая позволит в полтора раза сократить срок ремонта двигателей и продлит срок службы эксплуатируемых в России самолетов еще на 8-10 лет, заявили в S7.