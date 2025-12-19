Росстат: В России стало меньше трудоголиков

В России фиксируется снижение числа граждан с чрезмерной рабочей нагрузкой, сообщает РБК со ссылкой на Росстат.

По итогам третьего квартала 2025 года лишь 546 тыс. россиян работали более 51 часа в неделю. Этот показатель, характеризующий "экстремальных трудоголиков", обновил минимум за последние девять лет.

Параллельно сократилась и доля тех, кто работает больше стандартных 40 часов в неделю. У беременных, несовершеннолетних и жителей северных регионов этот показатель меньше.

До конца XIX века рабочий день в России длился до 15 часов. В 1897 году император Николай II ограничил его до 11,5 часов при шестидневной рабочей неделе. В 1967 году в честь 50-летия Октябрьской революции была установлена новая норма: 8 часов при пятидневной рабочей неделе.