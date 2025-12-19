Принят закон о возможности вводить платные зоны для проезда в Москве

Госдума окончательно утвердила законопроект, разрешающий властям Москвы и федеральной территории "Сириус" создавать платные зоны для проезда транспорта.

Изменения были инициированы депутатом от "Единой России" Анатолием Выборным и добавлены в документ уже ко второму чтению. Эти значимые поправки не выносились на публичное обсуждение.

Для Москвы новации вносятся в закон "О статусе столицы". Целью указано повышение комфорта жителей и улучшение санитарного состояния города. Все детали, включая тарифы и границы зон, будут определять столичные власти.

Для "Сириуса" изменения закреплены в законе "Об автомобильных дорогах". Администрация территории самостоятельно установит оператора, стоимость проезда и льготы.

В ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" пояснили, что закон создаст правовую основу для уже существующих практик в "Сириусе", "Сколково" и "Москва-Сити", а также позволит чётко разделить регулирование платного въезда и парковки.

Изначально законопроект касался только права Минобороны переводить некоторые дороги в статус "военно-автомобильных", сообщает "Коммерсант".