Предложено увеличить страховое покрытие долгосрочных вкладов до 2 млн рублей

Министерство финансов России предлагает расширить страховую защиту для вкладчиков и покупателей недвижимости.

Согласно проекту закона, вынесенному на общественное обсуждение, страховой лимит по долгосрочным вкладам свыше 3 лет планируют поднять с 1,4 до 2 млн руб. Аналогичное повышение — с 10 до 30 млн руб. — коснется счетов эскроу при сделках с недвижимостью.

Цель инициативы — стимулировать размещение долгосрочных средств в банках и повысить защищенность участников рынка недвижимости. Важное условие: повышенная страховка не действует, если вклад можно досрочно снять с процентами выше, чем по вкладу до востребования, сообщает Forbes.

Напомним, россияне уплатят 305 млрд налогов с процентов по вкладам.