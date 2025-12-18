18 Декабря 2025
в россии
Общество Санкт-Петербург Москва Костромская область
Фото: adm44.ru

Авторский проект "Ювелирная сказка от Костромской Снегурочки" открыл экспозиции в трех городах страны

Уникальный проект костромские ювелиры представили сразу в трех российских города. По замыслу авторов в одном выставочном пространстве объединены главные бренды, представлены ювелирные традиции и Костромская Снегурочка.

В этой уникальной экспозиции новогодняя сказка, написанная в Костроме Александром Островским, становится реальностью, отражается в изящных ювелирных изделиях. Здесь и ювелирные эмали с изображением сказочной героини, серьги со снегирями, кольца с "заснеженными" ягодами рябины от Деда Мороза и многие другие произведения дарят посетителям незабываемые эмоции, возвращают в детство с его верой в волшебство.

(2025)|Фото: adm44.ru

Отметим, ювелирные изделия можно приобрести, тем самым перед Новым годом подарить праздничное настроение своим близким.

(2025)|Фото: adm44.ru

Проект еще до его открытия получил неофициальное называние - "выставка трех столиц". Теперь экспозиции одновременно открылись в Москве, Санкт-Петербурге и ювелирной столице страны Костроме.

«Я много времени нахожусь на площадке в Санкт-Петербурге, иногда сама лично провожу экскурсии. Люди от выставки в огромном восторге, говорят, что даже не представляли, что такая красота в таком количестве может создаваться в Костроме. Все, кто у нас побывал, уходят с желанием посетить наш город и больше узнать о местных брендах. Это очень приятно, ради этого все и затевалось», - рассказала один из организаторов выставки Вера Кабаровская.

(2025)|Фото: adm44.ru

Напомним, вопрос продвижения возможностей официально зарегистрированных брендов Костромской области губернатор Сергей Ситников ранее обсуждал на встрече с женщинами-предпринимателями. В ходе встречи учредитель ООО «Ювелирный дом Кабаровских» Вера Кабаровская предложила идею проекта - организовать крупную объединенную выставку Костромских ювелиров. Теперь идея воплощена в жизнь.

«Не ожидал, что отклик будет таким быстрым. К счастью, есть те, кто готов продвигать не только своё дело, но и бренды родного региона. За это слова особой признательности организатору проекта — Вере Кабаровской и всем компаниям-участницам: Kabarovsky, Krasnoe, «Империал», «Иордань», «ЛЕНА ТОММИ», Heat&Hit. Несмотря на то, что ювелирные бренды — конкуренты друг другу, объединившись вместе, они только выигрывают», - отметил Сергей Ситников.

(2025)|Фото: adm44.ru

(2025)|Фото: adm44.ru

Глава Костромской области обсудил с участниками проекта возможные векторы развития проекта с целью дальнейшего продвижения продукции костромских ювелиров. Департаменту экономического развития и департаменту культуры главой региона была поставлена задача проработать организацию постоянной интерактивной экспозиции, посвященной ювелирному производству. Предстоит создать современную площадку, на которой будет возможно раскрть историю зарождения и формирования на костромской земле ювелирного промысла, которым сегодня славится регион.

(2025)|Фото: adm44.ru

Кроме того, Сергей Ситников дал поручение включить сезонную выставку «Сказка от Костромской Снегурочки» в региональный календарь ключевых культурных событий.

«Очень рассчитываю, что в следующем году в числе участников проекта увижу большинство костромских и красносельских ювелирных компаний», - подчеркнул глава региона.

(2025)|Фото: adm44.ru

Выставка «Ювелирная сказка от Костромской Снегурочки» будет работать до конца новогодних праздников. Посетить экспозицию, приобрести уникальные изделия костромских авторов могут все желающие.

Теги: Ювелирная сказка от Костромской Снегурочки, сергей ситников, экспозиции, ювелирые изделия


