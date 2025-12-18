Минцифры РФ расширило "белый список" сайтов, работающих при ограничениях сети

В России расширен "белый список" сайтов, работающих во время ограничений мобильного интернета по соображениям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

В перечень сайтов вошли:

информационный ресурс "Итоги года с Владимиром Путиным";

Совет Федерации;

МВД;

МЧС;

Движение первых;

авиакомпании "Аэрофлот" и "Победа";

интернет-ресурс "Объясняем РФ";

"Россети";

"Росатом Сеть зарядных станций";

оператор связи "Мотив";

Московская биржа;

портал для вакансий и поиска работы HeadHunter;

сервис краткосрочной аренды автомобилей "Ситидрайв";

сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно и точка";

"Деловые линии";

онлайн-кинотеатр "Иви";

супермаркеты: "Вкусвилл", "Ашан", "Спар", Metro, "Петрович".

Помимо этого, в список также включили приложение с радиостанциями "Радиоплеер" и ряд СМИ, среди которых: "Аргументы и Факты", "Российская газета", "Ведомости", "Московский комсомолец", "Первый канал", НТВ, RT, ОТР, ТВЦ, ТВ3, "Мир", ТНТ, СТС, "Спас", "Пятый канал", "Рен ТВ", "Пятница", "Домашний", "Муз ТВ" и "Мир".

Напомним, что в начале декабря 2025 года Минцифры также расшярило перечень цифровых платформ, которые останутся доступны при ограничениях мобильного интернета. Тогда в список были включены онлайн-ресурсы Центробанка, операторов связи "Сбермобайл", "Т-Мобайл", "Эр-Телеком", платформы "Россия – страна возможностей", федеральной государственной автоматизированной информационной системы "Молодёжь России" и всероссийского студенческого проекта "Твой ход". Также в список добавлены сервис поиска, покупки, продажи недвижимости "Домклик", охранная система "Цезарь Сателлит", онлайн-кинотеатр "Окко", ряд СМИ, в том числе ТАСС и "Известия".