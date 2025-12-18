Лукашенко: Белоруссия договорилась с Россией о закупке самолетов

Белоруссия будет закупать у России отработанные самолеты для дальнейшей транспортировки пассажиров. Об этом на Всебелорусском народном собрании рассказал белорусский президент Александр Лукашенко.

"У нас, если раньше самолета два-три стояли на стоянке в аэропорту, сегодня все летают и не хватает их. Мы вот с Путиным договорились, мы купим российские самолеты. Давние, которые уже отработаны, хорошие самолеты. И будем перевозить людей", - сказал Лукашенко.

Он также добавил, что ведя переговоры с США, рассказал о достаточном парке самолетов Boeing, для которых, после снятия санкций, будут закупаться американские запчасти.