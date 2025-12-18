Андрей Трубецкой: Сургутский район признан лидером бизнеса Югры-2025

"Сургутский район – лидер бизнеса Югры-2025. Муниципалитет в пятый раз признан «Лучшим муниципальным образованием с наиболее благоприятными условиями для развития предпринимательства» по итогам конкурса «Лучший бизнес Югры-2025», - сообщил в своем телеграмм-канале глава Сургутского района Андрей Трубецкой.





В торгово-промышленной палате Ханты-Мансийского автономного округа были озвучены имена победителей.

"Победа на региональном уровне стала итогом работы администрации Сургутского района с бизнес-сообществом в поселениях", - подчеркнул Андрей Трубецкой.

Как сообщили в администрации Сургутского района, за последние 3 года число субъектов малого и среднего предпринимательства (включая самозанятых) в муниципалитете выросло на 52,1%, численность увеличилась с 9 594 до 14 601 субъектов. При этом объем налоговых поступлений в результате деятельности СМП возросла на 46,8% – с 451,3 млн до 662,7 млн рублей.

"На данный момент в этой сфере в районе трудятся более 18 тысяч человек. Малый бизнес функционирует в муниципалитете, опираясь на систему финансовой, имущественной, образовательной и консультационной поддержки", - отметил Андрей Трубецкой.

Так, в последние 3 года муниципалитет направил более 65 млн рублей на поддержку 9 тысяч предпринимателей. В 2024 году были созданы инструменты поддержки СМП - Инвестиционное агентство и коворкинг-центр. В 2025 году Инвестиционное агентство совместно с администрацией района сформировало первую в стране муниципальную бизнес-лабораторию «СВОе дело». Победители этого проекта открыли в Белом Яре этно-кафе. Также при грантовой поддержке администрации, составившей 15 млн рублей, работает загородный комплекс отдыха «Черный лис».

Также на уровне Югры было отмечено ООО «Обь-регион» («Белоярочка»). В рамках проведение XXX выставки товаропроизводителей «Товары земли Югорской» в ХМАО были оглашены результаты конкурса пищевой продукции «Лучшие вкусы Югры-2025». Здесь, победу в номинации «Птица и птицеводческая продукция, включая консервы», «Обь-региону» обеспечили такие оригинальные продукты как мясо, прессованное с можжевельником, и куриная ветчина.

Всего на данный момент в Сургутском районе работают два сельхозпредприятия, 32 фермерских и 69 подсобных хозяйств. В 2025 году на развитие этих предприятий было направлено порядка 300 млн рублей.