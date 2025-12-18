Андрей Трубецкой: Сургутский район признан лидером бизнеса Югры-2025

18 Декабря 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Обездолены из-за Долиной

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: t.me/AATrubetskoy

Андрей Трубецкой: Сургутский район признан лидером бизнеса Югры-2025

"Сургутский район – лидер бизнеса Югры-2025. Муниципалитет в пятый раз признан «Лучшим муниципальным образованием с наиболее благоприятными условиями для развития предпринимательства» по итогам конкурса «Лучший бизнес Югры-2025», - сообщил в своем телеграмм-канале глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

андрей трубецкой(2023)|Фото: t.me/AATrubetskoy

В торгово-промышленной палате Ханты-Мансийского автономного округа были озвучены имена победителей.

"Победа на региональном уровне стала итогом работы администрации Сургутского района с бизнес-сообществом в поселениях", - подчеркнул Андрей Трубецкой.

(2025)|Фото: t.me/AATrubetskoy

(2025)|Фото: t.me/AATrubetskoy

Как сообщили в администрации Сургутского района, за последние 3 года число субъектов малого и среднего предпринимательства (включая самозанятых) в муниципалитете выросло на 52,1%, численность увеличилась с 9 594 до 14 601 субъектов. При этом объем налоговых поступлений в результате деятельности СМП возросла на 46,8% – с 451,3 млн до 662,7 млн рублей.

"На данный момент в этой сфере в районе трудятся более 18 тысяч человек. Малый бизнес функционирует в муниципалитете, опираясь на систему финансовой, имущественной, образовательной и консультационной поддержки", - отметил Андрей Трубецкой.

(2025)|Фото: t.me/AATrubetskoy

(2025)|Фото: t.me/AATrubetskoy

Так, в последние 3 года муниципалитет направил более 65 млн рублей на поддержку 9 тысяч предпринимателей. В 2024 году были созданы инструменты поддержки СМП - Инвестиционное агентство и коворкинг-центр. В 2025 году Инвестиционное агентство совместно с администрацией района сформировало первую в стране муниципальную бизнес-лабораторию «СВОе дело». Победители этого проекта открыли в Белом Яре этно-кафе. Также при грантовой поддержке администрации, составившей 15 млн рублей, работает загородный комплекс отдыха «Черный лис».

Также на уровне Югры было отмечено ООО «Обь-регион» («Белоярочка»). В рамках проведение XXX выставки товаропроизводителей «Товары земли Югорской» в ХМАО были оглашены результаты конкурса пищевой продукции «Лучшие вкусы Югры-2025». Здесь, победу в номинации «Птица и птицеводческая продукция, включая консервы», «Обь-региону» обеспечили такие оригинальные продукты как мясо, прессованное с можжевельником, и куриная ветчина.

Всего на данный момент в Сургутском районе работают два сельхозпредприятия, 32 фермерских и 69 подсобных хозяйств. В 2025 году на развитие этих предприятий было направлено порядка 300 млн рублей.

Теги: малый бизнес, товары земли югорской, андрей трубецкой, поддержка мсп


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети