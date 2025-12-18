В Москве сын учителя устроил дебош в школе

В Москве 38-летний нетрезвый сын учителя пришёл в школу, где трудится его мать, и устроил дебош.

Он игнорировал просьбы персонала, вел себя агрессивно и использовал ненормативную лексику. Всё это время он отказывался покинуть территорию школы. Вероятной целью прибытия в школу было получение наставления от матери о том, что ему следует пойти домой.

Правоохранители задержали нарушителя и доставили его в отдел полиции, приводит РИА Новости сообщение столичного главка МВД.