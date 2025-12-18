Путин исполнил желание пятилетнего мальчика из Югры, мечтающего провести день на службе сотрудника ДПС

Президент России Владимир Путин исполнил желание пятилетнего мальчика из Югры, который во время "Елки желаний" признался, что мечтает провести день на службе сотрудника ДПС, сообщает Life.ru.

Мальчик прилетел в столицу из Ханты-Мансийска и уже посетил Кремль. Сейчас он следит за безопасностью на московских дорогах вместе с патрульными на служебной машине. Через пару часов у него состоится телефонный разговор с Владимиром Путиным.

Исполнение этой необычной мечты стало частью ежегодной всероссийской акции "Елка желаний", в которой президент Владимир Путин традиционно участвует лично. Во время акции он снимает с новогоднего дерева шарики с детскими письмами и берет на себя обязательство исполнить выбранные желания. В этом году, помимо мальчика, мечтающего поработать с ДПС, он также исполнит мечты ребенка, который хочет встретиться с космонавтом, и другого — посетить "Музей мирового океана" в Калининграде. Акция призвана помочь детям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях.