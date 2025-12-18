Рада переименовала копейки в "шаги"

Украинская Рада приняла в первом чтении законопроект о переименовании копейки в "шаг". Основанием стало то, что у некоторых украинских писателей встречается это слово, а в 1918 году Центральная рада выпускала деньги номиналом 10-50 шагов. Решение имеет символический смысл - разделаться с наследием Российской империи и СССР.

В Раде признают, что скоро монеты не понадобятся вообще, так как инфляция отменит их. Депутат Ярослав Железняк сказал, что фактически будут выпускать монеты только в 50 шагов, да и то недолго.

Сейчас на Украине осталось только две монеты - 10 и 50 копеек, но с 1 октября Нацбанк начал изымать из денежного обращения 10 копеек и остановил их чеканку. Смысла в мелочи недавно нет. Эксперты сходятся во мнении, что и единственную монету в 50 копеек сохранят в денежном обороте только под пиар-кампанию о десоветизации и дерусификации.