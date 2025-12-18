Югорчанка отдала более 1,6 миллиона рублей мошенникам, обещавшим ей "компенсацию пенсионных накоплений"

Жительница Нижневартовского района лишилась более 1,6 млн рублей, поверив мошенникам, обещавшим ей "компенсацию пенсионных накоплений", сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

57-летней женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником внебюджетной организации. Он сообщил, что ей полагается компенсация, и для ее получения нужно записаться на прием и сообщить код из SMS. После того, как пенсионерка передала код, ей перезвонил другой человек — якобы из надзорного органа. Он заявил, что код попал к мошенникам, и посоветовал связаться с "представителем органа, отвечающего за исполнение федерального бюджета".

Третий злоумышленник сообщил, что информация о попытке хищения передана в силовые структуры, и посоветовал в течение 48 часов перевести все сбережения на "безопасный счет" для их защиты. После этого раздался четвертый звонок — от "сотрудника силового ведомства", который пригрозил возбуждением уголовного дела за "дропперство" и также настоял на переводе денег.

Доверившись преступникам, женщина поехала в Нижневартовск и сняла со своих счетов 1 651 382 рубля. По указанию мошенников она установила специальное приложение, ввела появившийся на экране PIN-код и через банкомат совершила пять переводов на общую сумму 1 661 200 рублей. После этого она отправила чеки злоумышленникам и, следуя их инструкции, удалила приложение.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.