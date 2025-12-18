Председателем гордумы Среднеуральска избран Андрей Касьяненко

Депутаты гордумы Среднеуральска избрали нового председателя вместо Вениамина Бикташева, покинувшего должность в мае этого года. Им стал Андрей Касьяненко.

О новом назначении сообщает "Ъ-Урал" со ссылкой на и.о. председателя Олега Прудникова. Среди голосующих, трое выступили против кандидатуры Касьяненко, а еще один испортил бюллетень.

Напомним, что Касьяненко ранее уже был председателем гордумы - с 2016 по 2018 год, однако покинул должность после конфликта с депутатской группой.

В сентябре Верхнепышминский городской суд досрочно сложил полномочия депутата гордумы Среднеуральска Вениамина Бикташева. Ранее стало известно, что Бикташев в свое рабочее время отправился в отпуск и использовал служебный автомобиль в личных целях. Тогда прокуратура потребовала от думы принять меры, однако дума это требование проигнорировала.