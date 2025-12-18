Украинцы предпочитают мобилизации тюрьму, заявили в Киеве

Многие украинцы считают, что лучше отправиться в тюрьму за уклонение от службы, чем быть мобилизованным и с высокой вероятностью погибнуть или стать инвалидом. Об этом заявила военный омбудсмен республики Ольга Решетилова.

По ее мнению, одной из причин дезертирства является недоверие к командирам. А власти только и обсуждают виды наказания за самовольное оставление части, в то время как работа с первопричинами практически не ведется.

При этом Решетилова умолчала о главной причине - нежелании подавляющего большинства украинцев воевать непонятно за что. По этой причине большинство населения поддерживает уклонистов.

Ранее киевский политолог Вадим Карасев заявил, что люди не воспринимают вступление в НАТО как то, за что стоит воевать. Но режим подает это как что-то экзистенциальное.