Задержан житель Южного Урала, который выращивал коноплю в квартире

В Южноуральске задержан мужчина, который выращивал коноплю в своей квартире. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По данным пресс-службы, сотрудниками полиции был задержан 48-летний мужчина. Во время обыска в его жилище было найдено и изъято четыре куста конопли общей массой 120 гр.

По данным правоохранительных органов, задержанный утверждал, что выращивал и хранил растение для личного потребления. На фигуранта возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств и растений, содержащих наркотические вещества).

Кроме того, на мужчину составлены два административных протокола (за потребление наркотических средств без назначения врача и незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества).

Мужчине избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.