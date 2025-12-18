В Год героев Тюменская область представила ролик о людях, делающих страну сильнее

В завершение Года героев Отечества Тюменская область представила ролик о людях, чья ежедневная работа и выбор делают страну сильнее, передает корреспондент Накануне.RU.

Ролик доносит простую, но фундаментальную мысль: героизм — не только про подвиг на передовой. Он гораздо шире, и живет в каждом из нас: в враче, который спасает жизнь, в спасателе, который идёт туда, где опасно, в ветеранах, участниках "Боевого кадрового резерва", и в тех, кто просто не проходит мимо чужой беды.

"В завершение Года героев в Тюменской области особенно важно напомнить: судьбы людей, их поступки и выбор связаны одной нитью. Героизм начинается с человечности. Можно сказать, что это сила характера, которая объединяет страну. "Героизм начинается с человечности", — отметил губернатор Александр Моор.

На этом фоне в регионе стартовала позитивная акция: "Марафон звонков Героям". Жители обращаются к участникам СВО и их семьям, чтобы сказать важные слова поддержки. В субъекте считают, что иногда именно это делает сильнее целую страну. Тюменская область тут транслирует жизнеутверждающие смыслы: героизм — это любовь к своему народу и земле, уважение к тем, кто служит Родине, готовность поддержать друг друга и способность оставаться человеком — всегда.