В Москве за фейки об армии России осуждена иноагент Казанцева*

В Москве 39-летняя Александра Казанцева* осуждена за фейки об армии России и другим статьям УК России. Дело рассматривали без подсудимой, находящейся в розыске и заочно арестованной.

По данным следствия, в феврале Казанцева* разместила в свободном доступе на странице в одной из социальных сетей публикацию, в которой были фальшивые сведения о действиях армии России в зоне специальной военной операции. Она же в декабре 2023 – мае 2025 гг. участвовала в работе организации, признанной в России экстремистской.

Казанцева* также была дважды в течение года привлечена к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Вынесенный заочно приговор – девять лет колонии общего режима, сообщает прокуратура Москвы.

*внесена в реестр иностранных агентов; внесена в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму