Депутаты хотят обязать должностных лиц извиняться за неверно выписанные штрафы

В Госдуму внесен законопроект о том, чтобы обязать официальные лица извиняться за неверно выписанные штрафы гражданам.

Авторы из партии "Новые люди" отмечают, что в законодательстве об административных правонарушениях нет механизма официального извинения перед гражданином или организацией в случаях, когда штраф был вынесен неправомерно и признан недействительным. Но в жизни ежегодно сотни тысяч постановлений отменяются судами как незаконные или необоснованные. Только в 2023 году было отменено свыше 130 тысяч постановлений по делам об административных правонарушениях. Однако после отмены неправомерного постановления потерпевшие от незаконного штрафа граждане даже не получают признания своей ошибки со стороны должностных лиц.

При этом в законодательстве уже есть норма, предусматривающая обязанность должностного лица приносить извинения. Она касается полиции, необоснованно нарушившей права и свободы гражданина. В уголовном судопроизводстве тоже действует институт реабилитации незаконно преследованных лиц. Но по административным правонарушениям этого нет, хотя это массовое явление. Введение такой нормы позволит гражданам получать хотя бы моральное удовлетворение в виде официального извинения и признания своей ошибки, уверены авторы.

Однако в Правительстве считают, что принятие решения о прекращении административного производства еще не свидетельствует о незаконности действий государственного органа или должностного лица. Например, может быть истечение сроков давности. Также есть другие замечания, так что власти призвали существенно доработать законопроект.