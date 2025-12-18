Челябинская область вошла в число самых востребованных мест для посещения на Новый год

Челябинская область стала одной из самых востребованных мест для новогодних поездок в Уральском федеральном округе. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе сервиса "Авито Путешествия".

По данным пресс-службы, с 31 декабря 2025 года по 10 января 2026 года количество бронирований квартир и загородных домов для коротких поездок в УрФО выросло в два раза по сравнению с прошлым годом. Наибольший спрос на посуточные квартиры зафиксирован в крупных городах округа. Чаще всего пользователи выбирают Екатеринбург, Тюмень, Челябинск, Сургут и Ханты-Мансийск. На эти направления приходится 69% всех бронирований квартир в Уральском федеральном округе.

В сегменте загородного жилья лидерами стали Магнитогорск, Миасс, Екатеринбург, Тюмень и Челябинск. Эти города формируют 46% бронирований домов и коттеджей. В квартирах чаще всего арендуют однокомнатные квартиры и студии, а за городом — дома и коттеджи.

Наиболее доступным городом стал Челябинск, где средняя стоимость аренды квартиры составляет 2 840 рублей за ночь. Загородные дома в среднем обходятся в 13 920 рублей за сутки. Самые дорогие варианты зафиксированы в Миассе, а более доступные — в Магнитогорске.