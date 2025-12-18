Минюст Свердловской области переехал в отреставрированный особняк 19 века в Екатеринбурге

Отреставрированный особняк 19 века на улице Пушкина, 24 в Екатеринбурге стал офисом Главного управления министерства юстиции России по Свердловской области. Открытие состоялось 17 декабря при участии министра юстиции РФ Константина Чуйченко, губернатора Дениса Паслера, председателя областного заксобрания Людмилы Бабушкиной, главы города Алексея Орлова, председателя гордумы Анны Гурарий и других почетных гостей.

"Реставрация стала результатом совместной работы многих людей, которым менее чем за полтора года удалось вернуть к жизни важную страницу истории города", – отметил Константин Чуйченко.

Напомним, что впервые особняк на Пушкина был обозначен на плане города 1856 года. Тогда в нем располагалась частная уральская типография, занимавшаяся выпуском пособий и книг по горному делу. Специалисты провели масштабный внешний и внутренний капитальный ремонт, восстановили историческую лепнину на фасаде первого этажа, а также обновили и приспособили для современного использования интерьеры особняка.