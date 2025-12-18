18 Декабря 2025
Происшествия В России
Фото: Накануне.RU

Специалисты ВТБ выяснили, что половина жертв мошенников сами отдают деньги злоумышленникам

По оценке специалистов ВТБ, на схемы мошенничества с передачей наличных лично злоумышленникам приходится около половины от всех хищений средств.

Атака строится на тонком психологическом воздействии. Мошенники, представляясь сотрудниками службы безопасности банков или правоохранительных органов, создают у человека состояние паники, убеждая в критической угрозе для его средств на счетах. Под предлогом «защиты» или «временного безопасного хранения» накоплений злоумышленники настаивают на срочном снятии денег и их передаче курьеру или размещении в условленных тайниках (например, в почтовом ящике).

«Повышение эффективности банковских систем фрод-мониторинга, которые стали успешнее выявлять подозрительные переводы, привело к тому, что мошенники массово переключились на схемы с наличными. Этот канал стал для них предпочтительнее, потому что такие операции сложнее распознать. Важно помнить, что ваши деньги могут храниться в безопасности только на том счете, который вы физически открывали в обслуживающем вас банке», — рассказал заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности, вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев.

ВТБ напоминает клиентам об эффективных правилах безопасности:  прекращать разговор, если собеседник предлагает «спасти» средства по указанию незнакомцев курьерам или в тайниках (подъезды, почтовые ящики и пр.), для проверки информации самостоятельно перезванивать в контакт-центр банка по официальному номеру, указанному на обороте карты или на сайте.

Коллаж, телефонный мошенник(2023)|Фото: Накануне.RU

ВТБ реализует комплексную программу защиты клиентов, которая направлена на выявление атипичного поведения и предупреждение о рисках через все доступные каналы связи. При установке приложений для удаленного доступа к смартфону или звонках с подозрительных номеров, банк предупреждает клиента о мошеннической атаке. При необходимости, для подтверждения онлайн-операции банк попросит приложить банковскую карту к смартфону (если клиенту доступна технология NFC на смартфоне) или сделать селфи (подтвердить биометрией). Использование биометрии в банковском приложении сводит риск успешных мошеннических атак практически к нулю.

Для дополнительной безопасности клиенты могут самостоятельно устанавливать лимиты на операции, включая самоограничения: на потребительские онлайн-кредиты, досрочный вывод средств с депозитов или операции без карты в банкомате. Также в ВТБ можно сообщить о мошенническом характере совершенной операции через личный кабинет, пожаловаться на номер злоумышленников и установить определитель номеров.

Теги: втб, злоумышленники, мошенники, жертвы, сотрудники банков


