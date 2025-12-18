Томские врачи предупреждают: вейпы особо опасны для подростков и молодых людей

Государственная Дума готовит поправки в законодательство стран, которые могут сделать продажу вейпов вне закона. А в регионах принимают собственные правила, которые либо серьезно ограничивают, либо также запрещают продажи.

Напомним, слово «вейп» происходит от английского «vaping» – в переводе на русский парение. Речь идет об устройстве, используемом для вдыхания испаренных веществ. По сути, вейп такой своеобразный аналоги ингалятора: внутри него нагревается и закипает жидкость, в результате чего образуется пар для вдыхания.

Чем же опасны вейпы и каково негативное влияние вейпов на организм. Накануне.RU обратилось за разъяснениями к медикам.

Медицинский психолог ОГБУЗ «Центра общественного здоровья и медицинской профилактики» Томской области Елена Шахрай отмечает: «Курение электронных сигарет может привести к осложнениям в виде симптомов, типичных для пневмонии: одышке, затрудненности дыхания, формированию двусторонних инфильтратов в легких».

Практика врачей показывает, что большинству пациентов, которые столкнулись с последствиями от курения вейпов, помогает терапия с использованием гормональных средств, которые останавливают агрессивный воспалительный процесс и предотвращают переход заболевания в тяжелую стадию.

Но врачи акцентируют внимание на том, что сам прием гормонов — это тоже большой стресс для организма, особенно подросткового.

Кстати, именно подростки обычно интересуются вейпами из-за разнообразия вкусов. Молодые люди зачастую считают, что устройства с запахом клубники, мяты и шоколада не могут быть опасными.

Потому специалисты считают крайне важным, чтобы родители обязательно говорили с детьми, развеивали мифы о безвредности, разъясняли, что любое курение способно привести к тяжелым последствиям для организма человека.

На формирующийся организм продукты испарения вейпов зачастую могут оказывать необратимое негативное влияние, такое как - подавление работы щитовидной железы, и как следствие, нарушение работы сердечно-сосудистой системы; снижение тестостерона и самое опасное – канцерогенное воздействие на организм.

Еще одна проблема, особо актуальная для юного организма – развитие зависимости, которая может не ограничиться «парением». Согласно научным исследованиям, существуют данные, что зависимые от курения подростки чаще подвержены другим видам зависимости (употребление алкоголя, наркотиков).

Еще один важный аспект - так называемые «пассивные симптомы» вейпов: акне, иссушенность слизистых оболочек ротовой полости, изжога, отрыжка, нарушения психики (депрессивные состояния, эмоциональная нестабильность), на которые ребенок может не обратить внимания, а близкие взрослые могут не связать данные симптомы с использованием вейпов.

«У детей и подростков, которые курят электронные сигареты, происходит сильнейшее угнетение центральной нервной системы, что чревато частой переменой в поведении, раздражительностью, снижением стрессоустойчивости, успеваемости в обучении, нарушениями режима сна», - подчеркивает медицинский психолог Елена Шахрай.

Сами вейпы, как известно, бывают трех видов: просто ароматизированные, никотинсодержащие и содержащие синтетические каннабиноиды.

Ароматизированные вейпы оказывают вред в силу того, что содержащиеся в них вещества могут вызвать изменения в легких и в будущем спровоцировать сильные аллергические реакции.

Никотинсодержащие провоцируют никотиновую зависимость и, соответственно, способствуют проблемам со здоровьем.

Содержащие синтетические каннабиоды вейпы вызывают острую интоксикацию. Особенно опасно это для подростков, которые попадают в зону риска по развитию осложнений по простой причине – из-за маленького веса. Вредные вещества действуют на них сильнее, всасываясь через слизистые. При интоксикации, даже непродолжительной по времени, у человека может возникнуть острое психотическое состояние. Оно очень опасно: меняется поведение, могут начаться галлюцинации, бред, которые иногда приводят к суицидальным мыслям или действиям.

«Кроме того, давно выявлена связь между употреблением каннабиноидов и развитием эндогенных психических заболеваний – прежде всего шизофрении. Острая интоксикация, возникающая при курении сигарет с жидкостью, содержащей каннабиноиды, может привести к смерти ребенка. Ведь даже небольшого количества вредного вещества достаточно для того, чтобы принести непоправимый вред детскому организму. Берегите свое здоровье и здоровье близких людей!» - призывает медицинский психолог Елена Шахрай.