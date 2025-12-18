Ослабление позиций Зеленского. Из СИЗО освобождены арестованные охранники Порошенко

Из-под ареста выпущены три охранника украинского экс-президента Петра Порошенко*, которые сидели девять месяцев. Они были арестованы по подозрению в передаче чемоданов с деньгами прямым рейсом из Москвы на президентские выборы в марте 2019 года для Порошенко.

В марте казалось, что над олигархом сгущаются тучи и его могут посадить. Сам он говорил, что Зеленский хочет устранить его как политического конкурента. Но для него все обошлось. Напомним, недавно был освобожден детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, которого арестовали летом за расследование коррупции вокруг Зеленского.

Как пишет издание "Страна", освобождение охранников Порошенко свидетельствует об ослаблении позиций самого Зеленского. Фактически это ставит крест на его попытках убрать Порошенко. У Зеленского были реальные шансы зачистить конкурентов, но он испугался летом окрика из ЕС, когда попытался подчинить себе НАБУ, но сдал назад. Это предопределило все его последующие проблемы, включая коррупционный скандал и отставку Ермака. Сейчас его возможности уже сильно ограничены, а на Украине его критикуют все смелее, держа в уме вероятные выборы.

*внесен в России в список террористов и экстремистов