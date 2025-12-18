Компания "Уралкалий" организовала конкурс профмастерства среди электромонтеров

Компания "Уралкалий" организовала конкурс профмастерства среди электромонтеров дочернего общества "ЭН-Ресурс" и подрядной организации — березниковского филиала "Энергосервис", сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Конкурс проводился в двух номинациях: "Лучший электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования до 1 000 В" и "Лучший электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования выше 1 000 В". Участниками стали 16 человек. Теоретическая часть конкурса включала тест из 10 вопросов по профессии. Практический этап в номинации "Лучший электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования до 1 000 В" предусматривал сборку электрической схемы с реверсивным запуском асинхронного электродвигателя, в номинации "Лучший электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования выше 1 000 В" предусматривал монтаж концевой муфты на высоковольтный кабель.

Конкурсная комиссия оценивала решение теста, соблюдение техники безопасности, организацию рабочего места, правильность сборки и учитывала затраченное время на выполнение задания.

Победители конкурса были награждены дипломами и денежными премиями. Также для них будет установлена надбавка к заработной плате за профессиональное мастерство.

"Эффективность производственных процессов "Уралкалия" невозможна без стабильной и безопасной работы электрооборудования, которую обеспечивают специалисты с высокими компетенциями. В компании проводятся различные конкурсы профмастерства, направленные на повышение престижа рабочих профессий. Участие в них позволяет сотрудникам совершенствовать свои умения и навыки, открывает новые возможности и перспективы профессионального роста", - главный энергетик "Уралкалий" Алексей Рюмкин.