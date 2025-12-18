В Челябинской области назначен новый заместитель министра здравоохранения

В Челябинской области назначен новый заместитель министра здравоохранения. Об этом Накануне.RU сообщили в министерстве здравоохранения Южного Урала.

По данным ведомства, на должность заместителя министра с трехмесячным испытательным сроком назначен Дмитрий Киреев.

На новой должности он будет курировать вопросы развития кадрового потенциала системы здравоохранения Челябинской области и реализовывать приоритетные проекты региона.

Известно, что Дмитрий Киреев имеет управленческий опыт в сфере здравоохранения. Ранее он занимал должность главного врача районной больницы в селе Долгодеревенское. В разные годы проводил исследования по организации медицинской помощи, модернизации материально-технической базы, а также занимался внедрением современных управленческих и цифровых технологий.