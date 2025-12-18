18 Декабря 2025
Образование В России
Фото: Накануне.RU

Госдума приняла закон о заказчиках целевого обучения

Госдума приняла закон, направленный на повышение адресности и эффективности целевого обучения. Он предполагает конкретизацию квот приема с привязкой к работодателю, региону и отрасли.
Читайте также:

Авторы отмечают, что государство постоянно инвестирует средства в подготовку специалистов. Механизм целевой подготовки кадров призван соединить запрос экономики и выбор выпускниками школ профессиональной бесплатной подготовки с гарантией первого рабочего места. И уже видно, что существенно возросла общая востребованность целевого обучения по всем специальностям — около 224 тысяч заявок абитуриентов при 166 тысячах предложений от работодателей.

Закон предусматривает расширение круга организаций, которые могут выступать заказчиками целевого обучения за счет бюджетных средств в пределах установленной квоты. Право заключать соответствующие договоры со студентами получат сельскохозяйственные товаропроизводители, перерабатывающие предприятия агропромышленного комплекса, участники свободных экономических зон, производители лекарственных средств, а также стратегические предприятия и организации. Закон поддерживают все профильные ведомства.

Член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин уверен, что этот закон усилит кадровый потенциал экономики, а молодежи даст ясные жизненные перспективы с гарантией работы по специальности, нужной стране. Также это важный шаг для закрепления молодежи на селе, поддержки малого и среднего бизнеса в аграрной сфере.

При этом, хотя в пояснительной записке к законопроекту приводятся впечатляющие цифры количества заявлений, в 2024 году было закрыто лишь небольшое количество целевых мест в вузах. По направлению "Здравоохранение и медицинские науки" набор на целевые места составил 60% от плана, "Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки"— 50%, "Искусство и культура" — 14%, "Науки об обществе" — 27%, "Инженерное дело, технологии и технические науки" — 28%, "Образование и педагогические науки" — 22%, "Математические и естественные науки" — 15%, "Гуманитарные науки" — 13%. В 2025 году количество целевых мест уменьшили со 166 тыс. до 145 тыс. Сколько из них было закрыто, не сообщается. Судя по цифрам из отдельных вузов, общий процент такой же небольшой.

