Уральский ФО
Здравоохранение Томская область
Фото: max.ru/oblast_zdorovya

Жители Томской области более 700 тысяч раз обращались на горячие линии облздрава

Операторы Центра медицинской и фармацевтической информации Томской области отвечают на обращения жителей круглосуточно, при этом главной задачей ставится обеспечение решения различных медицинских вопросов, которые звучат в телефонных звонках.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте здравоохранения Томской области, за 11 месяцев 2025 года на горячие линии ведомства поступило 739 191 обращение от жителей региона.

Большинство обратившихся томичей задавали вопросы относительно наличия и стоимости лекарственных препаратов, БАДов, различных изделий медицинского назначения. По ээтим темам задавали вопрос 707 767 граждан.

(2025)|Фото: max.ru/oblast_zdorovya

Вторая по популярности тема касается вопросов льготного лекарственного обеспечения - 24 060 обращений. И на третьей позиции вопросы по качеству оказания медицинской помощи и лекарственного обеспечения, таких обратившихся оказалось 2 738 человек.

«Мы анализируем коммуникацию департамента с населением, используем в работе для повышения качества медицинской помощи в регионе и оперативного решения вопросов, возникающих у граждан. Жители региона стали ответственнее относиться к вопросам своего здоровья. Поэтому расширяем спектр предоставляемых сервисов облздрава, включая работу круглосуточной горячей линии по вопросам диспансеризации и чат-бот «Диспансеризация Томской области», — отметил начальник департамента здравоохранения Томской области Роберт Фидаров.

Глава департамента также подчеркнул, что подавляющее большинство обращений жителей находило решение сразу через взаимодействие с дежурными администраторами медицинских организаций региона. Операторы колл-центра также давали консультации по различным вопросам: как вступить в программу ОНЛС федеральным льготникам, о нюансах режима льготных отделов аптек, правилах выписки льготных рецептов, перечне лекарственных препаратов, о том, какие категории граждан имеют право на льготное лекарственное обеспечение, сроках его закупок и поступления на областной аптечный склад и в аптеки.

(2025)|Фото: max.ru/oblast_zdorovya

Операторам горячей линии «Осторожно: клещи!» поступило более 2 тысяч обращений. Жители Томской области интересовались адресами и режимом работы пунктов серопрофилактики, задавали вопросы по процедурам вакцинации от клещевого вирусного энцефалита детей и взрослых.

Еще 756 обращений поступило в адрес специалистов облздрава, при этом, часть звонков касалась вопросов целевого обучения и подробностей программы «Земский доктор».

Значительный интерес жители региона проявили к работе сервиса «Здоровье», который функционирует на портале «Госуслуги». 494 звонивших задавали вопросы, касающиеся диспансеризации, из которых 221 вопрос был задан о возможности записаться на прием к врачу, о том, какие исследования проводятся на первом этапе диспансеризации, в каких организациях можно пройти профилактические мероприятия и проверить репродуктивное здоровье.

Операторы также обработали 486 обращений по темам ОРВИ, гриппа, коронавирусной инфекции. 119 обращений касались темы противоболевой терапии пациентам с хроническим болевым синдромом, 69 звонков касались вопросов профилактики кори.

Напомним, специалисты Центра медицинской и фармацевтической информации департамента здравоохранения Томской области круглосуточно готовы принять и отреагировать на телефонные звонки на горячие линии по телефонам: 8 (3822) 516-616, 8-800-350-88-50 или 122 (3).

роберт фидаров, горячая линия, обращения граждан, департамент здравоохранения томской области


