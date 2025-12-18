Прорыв теплотрассы в Тюмени оставил без отопления около 18,3 тысяч человек

Прорыв теплотрассы на улице Широтной в Тюмени оставил без отопления и горячей воды около 18,3 тыс. человек, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Тюменской области.

Авария произошла 18 декабря в районе дома № 96к2 по улице Широтной. В результате повреждения трубопровода было отключено теплоснабжение и горячее водоснабжение в 30 многоквартирных домах, где проживают 18 298 человек, в том числе 3 659 детей, а также в восьми других зданиях.

По предварительным данным, причиной прорыва стала коррозия на магистральном участке трубопровода диаметром 325 мм. На месте работают пять специалистов и две единицы техники. Ориентировочный срок восстановления подачи тепла и горячей воды — 17.00 по местному времени, 18 декабря.