Глава ЕК заявила, что никто не уйдет с саммита ЕС, пока для Киева не найдут деньги

Европейские лидеры не покинут начинающийся сегодня в Брюсселе саммит ЕС, пока деньги для финансирования Украины не будут найдены, а вопрос решен. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Решение должно быть принято сегодня до конца дня. Не исключается, что это будет кража замороженных российских активов под видом "репарационного кредита" в размере до 210 миллиардов евро. Другой вариант - привлечение заемных средств под гарантии общеевропейского бюджета, то есть наращивание долгов ради Украины. Второй вариант никому не нравится, первый тоже вызывает сильные возражения.

Фон дер Ляйен сказала, что Киеву на 2026-2027 годы нужно 137 миллиардов евро, а ЕС должен покрыть 90 миллиардов. Она понимает опасения Бельгии и заверяет, что риск будет разделен между всеми. Однако в Бельгии хотя твердых юридических гарантий, так как основная часть замороженных средств находится на территории Бельгии.