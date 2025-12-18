Обратились в УФАС и МВД. Свердловские "Зеленые" подозревают нового регоператора "ЭкоПарк" в коррупции

Члены свердловского отделения партии "Зеленых" обратились в УФАС, ГУ МВД и прокуратуру, указав на возможные коррупционные нарушения в закупках нового регионального оператора "ЭкоПарк". Партийцы считают, что оператор заключает необоснованные договоры якобы для отмывки денег, собираемых с жителей Ревды, Первоуральска и Красноуфимска.

"Из денег, собираемых с нас, жителей, "ЭкоПарк" осуществил целый ряд более чем сомнительных закупок: заказ услуг по подготовке документов на получение лицензии, на момент, когда "ЭкоПарк" уже обладал соответствующей лицензией или покупка услуг по ремонту автомашин, еще находящихся на заводской гарантии...", - говорится в сообщении.

В обращении к надзорным органам также перечисляются и другие нелогичные закупки. Среди них закупка от 29 сентября текущего года по предоставлению рабочего персонала, которая содержит в себе расплывчатую информацию о необходимости неких "погрузочно-разгрузочных работ". При этом в закупке нет никакой конкретизации вида услуг. Партийцы считают необоснованным привлечение 148 тыс. 920 человеко-часов по цене 534,33 рублей в час, так как это совершенно не сопоставимо с количеством техники, имеющейся у "ЭкоПарка" и его объемами работ.

"Есть основания полагать что закупка может иметь признаки обналичивания денежных средств, отсутствие реальной потребности в таком виде услуг и дублирование работ, уже оплачиваемых по другим договорам", - отметили партийцы.

Вопрос вызывает и закупка консультационных услуг за 600 тыс. рублей. За эту сумму "ЭкоПарк" получит всего пять отчетов по экологии. Сумма в 120 тыс. рублей за отчет, считают "Зеленые", значительно выше среднерыночной для обычных консультационных отчетов, а обоснования цены в закупке в который раз отсутствуют.

Также непонятно зачем региональный оператор приобретал услугу по гарантийному ремонту техники МАЗ, которая была произведена только в 2025 году и, следовательно, еще в течение года будет находиться на заводской гарантии.

Зеленые просят провести внеплановую проверку закупочной деятельности "ЭкоПарка", дать правовую оценку действиям гендиректора регоператора и, при выявлении нарушений, выдать обязательное предписание, а виновных лиц привлечь к ответственности.

"Плохо, когда коррупция убивает экологию, но еще хуже, когда она убивает само доверие граждан к экологическим инициативам... Допускать такого нельзя", - отмечают партийцы.

Отметим, что сам по себе "ЭкоПарк" является детищем бывшего опального губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который покинул пост весной этого года. Новый глава региона Денис Паслер после назначения начал "вычищать" наследие своего предшественника. К примеру, практически сразу он расторг концессионное соглашение по строительству полигона ТКО в Сысертском районе и обозначил, что решение мусорной проблемы будет стоять в приоритете.

Но, что касается "ЭкоПарка", то этот проект новая губернаторская команда почему-то не тронула, несмотря на то, что руководителя "ЭкоПарка" Олега Мошкарева ранее связывали с олигархами Артемом Биковым и Алексеем Бобровым, последний из которых находится под стражей по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Бизнесмены являлись давними партнерами Евгения Куйвашева, о дальнейшей судьбе которого, к слову, до сих пор ничего доподлинно неизвестно.