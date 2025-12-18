МГПУ избавится от непедагогических направлений

Московский городской педагогический университет (МГПУ) закрывает обучение по непедагогическим направлениям. Решение вступит в силу с 1 сентября 2026 г.

Для студентов педагогических направлений ничего не меняется. Для студентов непедагогических направлений гарантировано продолжение обучения по выбранной специальности – их переведут в профильные вузы-партнёры, то есть в РГГУ, РАНХиГС и другие.

Перевод состоится целыми группами. Полностью сохранится образовательная программа и все условия и стоимость обучения (для тех, кто учится платно). Даже если цена в вузе-партнёре выше, разницу компенсирует город, говорится в официальной группе МГПУ "ВКонтакте".